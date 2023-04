La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a souligné mardi à Ghardaïa la nécessité de soutenir la femme

au foyer productrice pour lui assurer une autosuffisance financière.

S’exprimant lors d’une visite dans la région, Mme Krikou, a appelé à ''soutenir et d’accompagner la femme au foyer productrice pour lui assurer une autosuffisance financière et subvenir ainsi aux besoins de sa famille." La ministre a, à cette occasion, mis en avant l’importance de la femme à assumer un rôle essentiel dans la société et participer au développement socio-économique, précisant que les pouvoirs publics s’attellent à accompagner les initiatives visant à créer de la richesse et de l’emploi pour la femme au foyer.

En visitant un atelier de confection dédié exclusivement aux femmes veuves et filles orpheline suite à un cofinancement d’une association caritative d’accompagnement des orphelins et l’agence de développement sociale (ADS) , la ministre s’est félicité de cette initiative qui vise à créer une ressource financière pour ces femmes en produisant du prêt à porter et les vendre afin d’assurer une autosuffisance financière et un revenu digne pour la femme.

Lors de sa visite d’une exposition des travaux de différentes associations féminines et autres caritatives au quartier périphérique de Bouhraoua, Mme krikou s’est félicité des élans de solidarité et du rôle de la société civile pour une prise en charge des personnes vulnérables et démunies. Une cinquantaine d’exposantes représentant des associations, des micro entreprises, ainsi que des artisanes ont mis en valeur des produits de l’artisanat locale variée allant de l’art culinaire, la poterie, articles en bois, la tapisserie et les produits du textile. Le rôle des associations dans l’accompagnement de la femme productrice à travers des sessions de formation en coordination avec les directions de l’action sociale a été également souligné par la ministre, et ce dans le but d’aider la femme à développer sa vocation artisanale et l’accompagner pour créer sa propre micro-entreprise.

Mettant à profit sa visite à Ghardaïa, la ministre a donné le coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage dans toute ses formes notamment alimentaire durant le mois de Ramadhan. Accompagnée p ar le wali de Ghardaïa, Abdellah Abinouar, Mme Krikou a au terme de sa visite, inspecté les travaux des personnes aux besoins spécifiques dans la commune de Daya Ben Dahoua (nord de la wilaya), affirmant à l’occasion que les pouvoirs publics déploient des efforts considérables pour la prise en charge des besoins des femmes au foyers ainsi que les personnes aux besoins spécifiques.