La wilaya de Tiaret a consacré 270 hectares pour mener une première expérience locale de production de tournesol destiné à être transformé en huile alimentaire, a-t-on appris mardi de la Direction des services agricoles (DSA).

Le chef de service organisation de la production et appui technique à la DSA, Abderrahmane Rahmouni, a indiqué que cette superficie comprend 190 ha qui sont la propriété de 62 agriculteurs, alors que les 80 ha restants appartiennent à deux fermes pilotes "Boukhetache Bouziane" à Rahouia et "Haïder" à Mechraa Sfa.

Le même service a reçu des demandes des concernés pour mener cette expérimentation après avoir pris connaissance des méthodes techniques et des avantages économiques que procurent cette filière, lors de journées de sensibilisation organisées récemment à travers les différentes divisions agricoles de la wilaya, selon la même source.

Les encadreurs de cette initiative, à laquelle ont pris part les ingénieurs de l’Institut technique des grandes cultures de Sebaïne, la Chambre de l’agriculture ainsi que le Conseil interprofessionnel des céréales et des coopératives et légumes secs, ont appelé les acteurs concernés à réunir les conditions favorables, à l’instar de la mécanisation et les eaux d’irrigation par cycle agricole, pour démarrer l'opération dans si peu de temps, a ajouté M. Rahmouni.

Il est attendu le lancement d’une opération de semences durant les tout prochains jours immédiatement après l'obtention des semences auprès des coopératives des céréales et des légumes secs, de même que la signature de conventions entre investisseurs et opérateurs économiques pour recevoir leurs produits afin de les transformer en huile alimentaire, a-t-on souligné.