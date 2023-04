Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a invité, mardi dans un communiqué, les opérateurs économiques activant dans le domaine de l’importation des matières premières et des marchandises destinés à la revente en l’état, à retirer les licences d’importation, à partir de mercredi, via la plateforme numérique dédiée à cet effet.

"Le téléchargement des licences d’importation se fera à partir de mercredi 05 avril 2023.

Les opérateurs peuvent procéder à la domiciliation bancaire de ces licences, à partir de lundi 10 avril 2023, en vue de parachever les procédures d’importation", lit-on dans le communiqué.

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations porte à la connaissance de l’ensemble des opérateurs économiques activant dans le domaine de l’importation des matières premières et des marchandises destinées à la revente en l’état , que le retrait des licences d’importation se fera via l’espace de l’utilisateur, à travers la plateforme numérique dédiée à cet effet https://import.commerce.gov.dz .

Pour le ministère, cette mesure in tervient dans le cadre du "parachèvement des procédures administratives et de la facilitation des services et prestations pour les opérateurs économiques, au titre du nouveau plan d’action du ministère".