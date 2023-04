Le Groupe Sonelgaz a signé, mardi a Alger, plusieurs conventions de coopération avec trois ministères dans le cadre du renforcement de l'intégration locale et de l'implication de la recherche scientifique dans le secteur économique.

Le groupe public de l'électricité et du gaz a signé des conventions de coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec le ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels en présence des ministres des trois secteurs.

La convention de coopération entre Sonelgaz et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été signée par la directrice centrale de la recherche et du développement au sein de Sonelgaz, Wassila Gasseb et le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au sein du ministère, le professeur Mohamed Bouhicha.

Cette convention porte sur le développement de projets de recherche dans le cadre du rapprochem ent de l'université et des instituts de recherche avec le secteur économique.

La convention entre Sonelgaz et le ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a été signée par la représentante de Sonelgaz, Mme Gasseb, et le directeur général de l'accélérateur public de startups "Algeria-Venture", Sid Ali Zerrouki.

Cette convention vise à soutenir l'acquisition par Sonelgaz et ses filiales de solutions innovantes proposées par les startups évoluant dans le secteur énergétique, notamment à travers la Société algérienne de l'industrie électrique et gazière (SAIEG).

La convention signée entre Sonelgaz et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a été signée par le directeur exécutif de la ressource humaine de Sonelgaz, Rachid Abdessmed, et le directeur de la formation continue et des relations de partenariat au sein du ministère, Mourad Necib.

Cette convention a pour but de renforcer la collaboration entre les centres de formation du ministère à travers le pays et Sonelgaz, notamment pour développer des créneaux de formation au profit des jeunes en adéquation avec les besoins du groupe public.

Sonelgaz : taux d'intégration de 84 % dans la distribution

Par ailleurs, le PDG du Groupe Sonelgaz, Mouard Adjel, a fait savoir l ors d'un point de presse en marge de cette cérémonie de signature, que Sonelgaz a réalisé "un grand pas" dans la réduction de la facture d'importation, notamment dans le secteur de la distribution où le taux d'intégration dépasse 84 %.

Il a fait savoir que Sonelgaz ambitionne de porter ce taux à plus de 90 % d'ici 2025. De plus, depuis 2005, le nombre d'industriels dans la filière nationale de l'électricité est passé de 9 à 115 industriels, selon M. Adjel. Le nombre d'industriels dans la filière du gaz est passé de 6 à 31 industriels sur la même période. "Grâce aux capacités nationales, nous pouvons dire que nous avons réalisé la suffisance en ce qui concerne l'équipement des réseaux électriques à travers le pays", a-t-il souligné.