Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a effectué, mardi, une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces Aériennes, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de ses visites aux différentes composantes de l'Armée nationale populaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a effectué, ce mardi 04 avril 2023, une visite de travail et d’inspection au siège du Commandement des Forces Aériennes", précise le communiqué, soulignant que cette visite qui coïncide avec le mois sacré du Ramadan, s'inscrit dans le cadre de l'"intérêt permanent qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP à la consécration de la communication directe avec les personnels et à la prise en compte de leurs préoccupations professionnelles".

Après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée a observé, en compagnie du Général-Major Mahmoud Laraba, Commandant des Forces Aériennes, "un moment de recueillement à la mémoire du martyr et héros +Amirouch e Aït Hamouda+, Commandant de la Wilaya III historique, dont le siège du Commandement porte son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada".

A l'entame, le Général d'Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du Commandement des Forces Aériennes, où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie par les personnels relevant des unités des Forces aériennes via le système de visioconférence, à travers laquelle il a souligné que "le Haut Commandement de l'ANP œuvre en permanence à allier le facteur humain, qualifié et compétent, aux équipements et aéronefs modernes, dotés de systèmes d'armes à la pointe de la technologie", indique le communiqué.

"Nous avons, à maintes occasions, mis l'accent sur le fait que le facteur humain constitue, en grande partie, la base de tout succès et de toute réussite et que quelle que soit l'importance du niveau technique et technologique des équipements et des différents systèmes d'arme, le facteur déterminant réside dans l'exploitation judicieuse des matériels mis en dotation", a déclaré le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

A ce titre, "notre objectif principal est d'allier le facteur humain, qualifié et compétent, aux équipements et aéronefs modernes, dotés de systèmes d'armes à la pointe de la technologie", a-t-il ajouté", relevant que "c'est dans le cadre de cette vision rationnelle et méthodique que s'inscrit la préparation de nos Forces aériennes pour assumer leurs responsabilités professionnelles avec le savoir-faire requis, le professionnalisme qu'exigent le caractère et le rôle vital de l'arme de l'aviation dans la bataille moderne, ainsi que l'engagement et l'honneur d'appartenir à l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale".

Le Général d'Armée a également salué les aviateurs des Forces Aériennes et les membres de leurs équipages, qui ont été honorés par le président de la République, pour "les grandes performances et l'habileté dont ils ont fait montre lors de l'accomplissement des différentes missions assignées".

"L'optimisation de la performance opérationnelle de nos Forces aériennes, constitue une exigence que les personnels relevant de cette Arme doivent, chacun selon son poste et domaine de compétence, s'efforcer de concrétiser et de considérer comme priorité absolue. Ils doivent, ainsi, faire preuve davantage de dévouement pour parvenir à un contrôle total de notre espace aérien tout en s'adaptant, en permanence, aux évolutions des guerres modernes marquées par l'emploi grandissant de drones en tout g enre", a-t-il noté. "A cette occasion, je ne manquerai pas de saluer nos pilotes et les membres de leurs équipages, qui ont été honorés récemment par Monsieur le président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour les grandes performances et l'habileté dont ils ont fait preuve lors de l'accomplissement des différentes missions assignées", a déclaré le Général d'Armée.

Le Général d'Armée a écouté, par la suite, les interventions et propositions des cadres et des personnels qui, à cette occasion, ont réitéré leur loyauté indéfectible à leur patrie l'Algérie, indique le communiqué du MDN.

A l’issue, il a suivi un exposé exhaustif présenté par le Commandant des Forces aériennes, portant sur les différentes activités ayant trait à "l'état d’avancement de l'exécution du plan de développement des Forces aériennes".

A ce titre, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a donné une série d'instructions portant notamment sur l'"impératif de poursuivre les efforts de préparation au combat pour les unités et les personnels, et ce conformément aux plans et programmes établis, tout en veillant à la maintenance périodique et à la parfaite exploitation des aéronefs et moyens majeurs en dotation", conclut le communiqué du MDN.