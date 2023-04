Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, aux côtés des autres présidents de parlements et des chefs des délégations participant à l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale ivoirienne, indique, mardi, un communiqué de l'APN.

Lors de cette rencontre qui a eu lieu au palais présidentiel à Abidjan, le président de l'APN a transmis au président Ouattara, les salutations et les vœux du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui lui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales entre les deux pays et son aspiration à des perspectives prometteuses à l'avenir", précise la même source.

"Le président Ouattara a remercié les présidents des parlements et les chefs des délégations d'avoir honoré son pays par leur présence, et les a chargés de transmettre ses salutations à ses homologues, les présidents de leurs pays", ajoute la même source. Il a également saisi l'occasion pour présenter sa vision sur le développement du continent africain et le renforcement des moyens de coop ération entre les pays africains, notamment en activant la zone de libre-échange au service du développement et de la stabilité de la région", conclut le communiqué.