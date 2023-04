Le satellite hyperspectral chinois d'observation de la Terre est entré en service après avoir terminé les tests en orbite, a annoncé mardi le ministère de l'Ecologie et de l'Environnement, principal développeur de l'engin spatial. Le satellite, Gaofen-5 02, a été lancé dans l'espace le 7 septembre 2021.

Les concepteurs y ont installé sept charges utiles, dont des caméras hyperspectrales à infrarouge à ondes courtes.

Les dispositifs embarqués surveilleront l'air, l'eau et la terre, renforçant ainsi les efforts de la Chine en matière de protection de l'environnement afin de lutter contre la pollution, et fournir des soutiens pour atteindre le pic des émissions de carbone et la neutralité carbone, a indiqué le ministère, cité par l'agence de presse, Chine Nouvelle.

Le satellite peut également délivrer des données de télédétection hyperspectrales de haute précision aux utilisateurs d'autres secteurs, tels que l'étude des ressources minérales, l'estimation du rendement des cultures et la recherche sur le changement climatique.

Par rapport aux satellites d'imagerie optique conventionnels qui n'observent que la fo rme et la taille d'un objet, les satellites hyperspectraux sont capables de combiner des spectres avec des images, et de détecter divers objets au sol ainsi que des composants spécifiques de l'atmosphère.