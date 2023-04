Environ 4,7 millions de personnes au Burkina Faso - soit une personne sur cinq - auront besoin d'aide humanitaire cette année, et la moitié de ceux qui en ont besoin sont des enfants, selon deux documents publiés par l'ONU et ses partenaires humanitaires.

L’Aperçu des besoins humanitaires (HNO 2023) présente une évaluation des besoins humanitaires pour l’année 2023, et le Plan de réponse (HRP 2023) est une priorisation des interventions humanitaires pour cadrer et suivre la réponse des Nations unies et des partenaires au Burkina Faso.

Le HRP 2023 fait aussi appel aux bailleurs de fonds pour répondre aux besoins, avec un financement requis de 877 millions de dollars pour une assistance prioritaire, selon les besoins et vulnérabilités des populations.

Selon le HNO 2023, les besoins des personnes affectées ont augmenté à la fois en termes de gravité et d’échelle géographique par rapport à 2022.

Un Burkinabè sur 5, soit 4,7 millions de personnes, ont besoin d’aide humanitaire, et environ une personne sur 10, soit 1,9 million de personnes, se sont déplacées à l’intérieur du pays à la date du 31 décembre 2022.

Au regard des différentes situations de fragilité et des besoins croissants, la communauté humanitaire a décidé de prioriser ses interventions en 2023, ciblant 3,1 millions de personnes qui éprouvent des besoins aigus et urgents dans 127 communes, surtout les personnes qui vivent dans des zones difficiles d’accès.