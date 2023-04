Le Rwanda et le Kenya se sont mis d'accord, mardi à Kigali, sur la nécessité d'accélérer le processus de l'intégration régionale de la Communauté d'Afrique de l'est (CAE), au service des intérêts des citoyens du groupement régional.

A l'issue de ses entretiens avec le Président kényan William Ruto, en visite de deux jours au Rwanda, le Président rwandais Paul Kagame a indiqué que les deux pays accordent la priorité à la réalisation de l'intégration régionale, notamment dans son volet économique et commercial, expliquant qu'ils sont liés par de fortes relations, qu'ils entendent consolider dans les différents domaines d'intérêt commun.

"Nous avons eu des entretiens fructueux couronnés par la signature de plusieurs conventions visant le renforcement de la coopération dans plusieurs secteurs essentiels, tels que la technologie de l'information et de la communication, la Santé, l'Education, la Jeunesse et l'agriculture," a fait savoir le chef de l'Etat rwandais, notant que les nouveaux domaines de coopération sont à même de rapprocher davantage les deux pays et y renforcer le développement.

Abordant la crise en République démocratique du Congo (RDC), Paul Kagame a souligné que le Rwanda et le Kenya ont une volonté commune de réaliser la stabilité dans la région, évoquant les processus de Nairobi et de Luanda, qui "reflètent les efforts des pays de la CAE visant à résoudre le conflit dans l'est de la RDC". De son côté, le Président kényan a réitéré la volonté des deux pays œuvrer ensemble pour renforcer la coopération et donner un nouvel élan aux échanges commerciaux bilatéraux et entre les pays du groupement régional. Les mémorandums d'entente signés renforceront les relations bilatérales et leur donneront un nouvel élan pour hisser le niveau des échanges commerciaux et économiques à de meilleurs niveaux, a expliqué William Ruto. Le Rwanda est la porte du Kenya pour la région des Grands Lacs, alors que les Rwandais dépendent du port de Mombasa dans leurs importations et exportations, ce qui présente une occasion de créer davantage de solidarité, en vue de consolider les échanges commerciaux entre les deux pays, a-t-il noté.