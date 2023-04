Dix-neuf (19) personnes ont été tuées par des mines en Libye en 2022, indique la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

Dans un communiqué rendu public mardi, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux mines et d'assistance à la lutte anti-mines, la mission a affirmé que 19 personnes, dont 14 enfants, ont été tuées par des restes explosifs de guerre en Libye en 2022.

Selon la mission, malgré les efforts considérables des partenaires de l'action contre les mines au cours de la dernière décennie, "plus de 15 millions de mètres carrés sont toujours contaminés par des munitions explosives à travers la Libye". Ces restes explosifs "entravent un accès sûr à l'éducation, aux soins de santé et au développement, et continuent de blesser ou de tuer longtemps après la fin des combats, constituant une menace quotidienne pour la vie et les moyens de subsistance", souligne la même source.

"Les efforts de déminage sont une composante essentielle du cheminement de la Libye vers la paix et la stabilité, couplés à des réformes dans le secteur de la sécurité pour contrôler la contamination par les engins explosifs et la prolifération des armes", a déclaré le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily. "La menace qui pèse sur les citoyens libyens compromet la stabilité et le droit à une vie sans peur", a-t-il ajouté.

Le Programme d'action anti-mines de l'UNSMIL (UNMAS Libye) en collaboration avec le Centre libyen d'action anti-mines, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et d'autres partenaires de l'action anti-mines s'emploient à retirer ces engins potentiellement mortels des écoles, des maisons, des terres agricoles et des hôpitaux et à protéger les Libyens en les sensibilisant davantage à la menace des engins explosifs.

En 2022, des partenaires en Libye ont retiré 27 400 munitions explosives à Tripoli, Misrata, Benghazi et Syrte, mais il reste encore beaucoup à faire, d'après la même source.