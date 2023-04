Des exhibitions de sports collectifs et d’arts martiaux sont organisées dans les salles de sport de proximité des communes d’Annaba, d'El Bouni et de Sidi Amar dans le cadre du programme d’animation des soirées du Ramadhan, a indiqué mardi la cellule de communication de la direction de la Jeunesse et des sports (DJS). Ces animations sportives organisées au niveau des salles de sport de proximité et sur les places publiques du centre-ville d’Annaba concernent les disciplines de karaté-do, de Sambo, de lutte, de judo et de la pétanque, a précisé Ali Bayodh, responsable de la cellule de communication.

Ce programme qui met à contribution des clubs de sport et associations d’Annaba, d’El Bouni et de Sidi Amar se poursuivra jusqu’à la dernière semaine du Ramadhan, selon la même source.

Le club Olympic Annaba anime des exhibitions de l’art martial Sambo sur les places publiques d’El Bouni et de Sidi Amar et sur la place du cours de la révolution de la ville d’Annaba tandis que la ligue de wilaya de lutte organise conjointement avec l’association des activités de jeunes un tournoi de lutte libre au complexe sportif de Sidi Amar avec la participation de 80 athlètes.

Des exhibitions de karaté-do, de kick boxing et de la pétanque sont également prévues en plus de concours pour enfants en dessin et en expression libre initiés par les deux associations culturelles "Loualoua" et "Ichaa".

Ces activités sont organisées avec le concours de la direction de la jeunesse et des sports et les ligues spécialisées, est-il noté.