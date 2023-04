Les protéines permettent de fabriquer tous nos organes (les muscles, les os, la peau...) et de produire les hormones, enzymes, anticorps... Ce sont les briques de construction de tout notre organisme. Elles font partie des protides, constitués d'acides aminés.

Parmi les 22 acides aminés, 8 ne peuvent être fabriqués par l'organisme, ils sont dits indispensables ou essentiels. Ils doivent impérativement être apportés par l'alimentation. Il existe deux grandes catégories de protéines : les protéines animales et les protéines végétales.

Les protéines animales se trouvent dans les viandes et les poissons, les fromages, les œufs, les yaourts, le fromage blanc et le lait. Tous ces aliments contiennent tous les acides aminés essentiels.

Les viandes et les fromages ont une teneur élevée en protéines, de 20 à 30% tout comme certains poissons (saumon, thon...). Les protéines végétales, elles, proviennent essentiellement du pain, des céréales, des légumes secs et légumineuses et ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels.

1/9 - Le bœuf

La viande de bœuf est une excellente source de protéines, avec 21g de protéines pour 100g. Un steak de 150g fournit environ trente grammes de protéines. Mieux vaut privilégier les produits les moins riches en lipides Côme le filet, la bavette, ou encore la viande des Grisons, très riche en protéines mais pauvre en lipides.

2/9 - Les amandes

Les amandes sont très riches en protéines végétales. L'amande séchée contient en effet plus de 20g de protéines pour 100g, soit environ 10g de protéines dans une dizaine d'amandes. Fraîche, elle est un peu moins riche en protéines :18g pour 100g, ce qui reste une teneur exceptionnelle en protéines pour un fruit sec.

3/9 - Les crevettes

Les crevettes sont riches en protéines : 21,8g de protéines pour 100g de crevettes roses cuites. Elles sont aussi riches en minéraux et vitamines et pauvres en calories (1,3g de lipides pour 100g). Que des atouts !

4/9 - Les lentilles

Les lentilles font partie des légumineuses les plus riches en protéines. Toutes les lentilles renferment environ 10g de protéines pour 100g de graines. En plus d'être une remarquable source de protéines elles contiennent des fibres très digestes, ont un index glycérique bas et un pouvoir de satiété important.

5/9 - Le parmesan

L'emmental, le gruyère, le comté et autres fromages à pâte dure sont riches en protéines. Ils contiennent 24 à 29g de protéines pour 100g. 60g de comté vous apporte 30g de protéines.

Mais le champion en matière de protéines c'est le parmesan. Dans 100g de parmesan il y a 36g de protéines. Une portion de 30g de parmesan vous apporte plus de 10g de protéines !

6/9 - Le saumon

Le saumon, frais ou fumé, est une excellente source de protéines : 23,2g de protéines pour 100g. Il contient en outre des acides gras oméga 3 indispensables au bon fonctionnement de l'organisme.