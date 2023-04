Un aliment tout simple, ultra malin, économique, rassasiant, qui régale petits et grands et se cuisine de dizaines de façons ? Ne cherchez plus, c'est lui !

Cru, à la coque, au plat, dur, mollet, en omelette ou brouillé, en meurette ou cocotte... Comment se lasser de cet aliment de base, dont le quota de protéines défie toute concurrence ?

DES PROTÉINES POUR UN EFFET COUPE-FAIM

L'oeuf est un concentré de protéines animales (environ 7 g pour un oeuf de 60 g), de surcroît d'excellente qualité nutritionnelle. On dit qu'elles ont une bonne valeur biologique, car ses protéines contiennent, en proportions idéales, les huit acides aminés dits « essentiels » : ceux que le corps ne sait pas fabriquer et qui doivent absolument être apportés par l'alimentation, avec en outre une excellente combinaison entre les protéines du blanc et du jaune (qui sont différentes). L'oeuf est en réalité la source de protéines idéale, celle qui sert de référence aux médecins nutritionnistes et qui, de plus, présente une excellente biodisponibilité (94 % pour l'oeuf cuit). Cette densité protéique fait de lui un aliment très rassasiant. Il a d'ailleurs été prouvé que manger un oeuf au petit déjeuner était bien plus bénéfique que des tartines de confiture ou des céréales, car cela évite les fringales dans la matinée.

UN ALIMENT EXCELLENT POUR LE CERVEAU

Des oeufs pour améliorer ses performances intellectuelles et pour réduire les effets du vieillissement sur ses fonctions cognitives, pourquoi pas? Le jaune d'oeuf est en effet exceptionnellement riche en choline, un type de vitamine B, dont il a été prouvé en 2011, par une équipe américaine, les vertus sur le cerveau, notamment dans la mémorisation et dans la diminution des risques de démences. La vitamine D, dont l'oeuf est une des rares sources, exerce un effet protecteur et similaire sur le cerveau. L'oeuf est également excellent pour l'oeil et la vision : le jaune renferme en effet de la lutéine et de la zéaxanthine, deux caroténoïdes qui semblent protéger contre certaines maladies de la rétine comme la rétinopathie diabétique, qui mène parfois à la cécité, et la cataracte. La lutéine améliore aussi la vision nocturne et a fait ses preuves en conduite de nuit lors d'expériences scientifiques.

PAS D'INTERDICTION MÊME À CEUX QUI ONT DU CHOLESTÉROL

Non, l'oeuf n'est pas un ennemi du taux de cholestérol, même s'il en contient en quantité assez importante (210 mg pour un oeuf, en moyenne). Car dans les faits, le cholestérol alimentaire affecte généralement assez peu le taux de cholestérol sanguin et, même lorsque c'est le cas (chez certains individus porteurs d'une particularité génétique), une étude finlandaise a montré que cela n'avait pas d'incidence sur le risque cardiaque et restait sans effet sur l'épaisseur des artères. Pour achever de nous rassurer et de faire taire les préjugés, une méta-analyse (analyse d'un grand nombre d'études sur un sujet donné) publiée en 2013 n'a pas trouvé que les gros consommateurs d'oeufs présentaient plus de risques cardio-vasculaires que les autres, qu'il s'agisse d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral (AVC). Autre atout des oeufs pour le coeur : un composant du blanc, le RVPSL, sorte de mélange d'acides aminés, dont une étude chinoise a révélé qu'il fait baisser la tension artérielle de façon importante, autant qu'un médicament courant, mais sans effets secondaires, contrairement à celui-ci.

SES ATOUTS SANTÉ

• Riche en bonnes protéines. Elles sont d'excellente qualité et font même référence.

• Extrêmement rassasiant, grâce à cette haute densité protéique.

• Protège le cerveau, notamment du déclin cognitif et des démences grâce au jaune qui contient de la choline et de la vitamine D

• Bon pour la vision nocturne, via la lutéine contenue dans le jaune. Elle protège aussi des maladies de dégénérescence de l'oeil (rétinopathie diabétique, DMLA et cataracte).

• Réduit l'hypertension artérielle. Il n'augmente pas donc pas non plus le taux de cholestérol ni le risque d'accident cardio-vasculaire.