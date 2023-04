Riches en cholestérol, mauvais pour le cœur : les œufs n’ont pas toujours bonne réputation. Pourtant, selon les médecins britanniques, les oeufs mériteraient d’être réhabilités.

Non, les œufs n’augmentent pas le risque d’infarctus et de maladies cardio-vasculaires ! C’est ce qui ressort d’une méta-analyse publiée sur le site du British medical journal et menée par l’Université de science et de technologie de Huazhong (Chine).

Pour cette méta-analyse, les chercheurs se sont penchés sur 8 publications et 17 études portant sur les causes de maladies coronariennes ou d’infarctus. Et leurs conclusions permettent aux œufs de retrouver une place de choix dans un régime quotidien équilibré. S’il est vrai que l'œuf est relativement riche en cholestérol (200 mg environ pour un gros oeuf) et que, du coup, on a souvent recommandé d'en limiter la consommation pour ne pas augmenter la teneur sanguine en cholestérol (et donc favoriser les maladies cardio-vasculaires), les médecins affirment que « selon les différentes études analysées, consommer un œuf par jour n’est aucunement lié à une augmentation du risque d’infarctus ».

Voilà qui explique aussi pourquoi les Japonais, qui comptent pourtant parmi les plus gros consommateurs d’œufs dans le monde (avec 328 œufs consommés par personne et par an) ont un taux de cholestérol relativement bas et un taux de maladies cardio-vasculaires bien moins élevé que d’autres pays industrialisés.

Voici donc les œufs réhabilités et leurs vertus nutritionnelles remises à l’honneur.

- Les œufs sont riches en choline (un œuf en contient 125 mg), un nutriment essentiel important pour l’entretien de nos fonctions cérébrales et le ralentissement de la maladie d’Alzheimer.

- Les œufs sont riches en protéines : 7 à 8 g dans un œuf de 60g, soit le cinquième environ de nos besoins journaliers en protéines.

- Les œufs ont une forte teneur en vitamines A, D et E et pauvres en calories.

C’est donc sans aucun scrupule que vous pouvez tester nos recettes régionales salées à base d’œufs.

Un conseil toutefois, si vous êtes enceinte : évitez les desserts aux œufs crus (mousse au chocolat, crème aux œufs…).