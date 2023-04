Le service des urgences médico-chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Mostaganem a été rouvert après une opération de réhabilitation et d’équipement, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.

Selon un communiqué de la cellule d’information et de communication de la wilaya, le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia a présidé, mercredi, une cérémonie de réouverture du service des urgences médico-chirurgicales, situé au niveau du secteur sanitaire de Tijditt après sa réhabilitation totale et sa dotation en équipements médicaux nécessaires pour accueillir les citoyens dans de bonnes conditions et offrir des prestations de qualité.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a demandé, lors de sa visite d’inspection de cette structure médicale dont les capacités d’accueil ont été augmentées pour atteindre 50 lits et ce, pour une bonne prise en charge des malades et d’organisation de l’opération d’accueil et d’orientation notamment après l’ouverture d’une entrée indépendante propre aux cas d’urgence grave, lesquels nécessitent des soins particuliers, ajoute le communiqué.

Les travaux entamés le mois d’août dernier et supervisés par le directeur des équipements publics de la wilaya contribuent à la modernisation et la promotion de ce service, a-t-on expliqué. En outre, la direction de la santé et de la population de la wilaya a créé un service des urgences médico-chirurgicales au niveau de l’hôpital "Boumédiene Bensmaïn" (première unité du centre hospitalo-universitaire de Mostaganem) comprenant le centre de tri des malades ainsi que le pavillon des urgences médicales et la salle des opérations chirurgicales et autre pour les soins de traumatologie.

Pour une bonne prise en charge des malades, un service provisoire a été équipé de 32 lits pour le suivi médical dont 16 pour la prise en charge médicale après intervention chirurgicale, lequel s’ajoute au service de réanimation équipé de 10 lits et doté d'un matériel médical sophistiqué pour les soins intensifs, selon la même source. Le secteur de la santé de la wilaya de Mostaganem a bénéficié durant l’année 2022 de plusieurs opérations, en cours de réalisation dont notamment des projets de réhabilitation du service des urgences médico-chirurgicales à Tijditt, de l’établissement hospitalier "Ernesto Che Guevara" (première unité du centre hospitalo-universitaire de Mostagnem) et de l’établissement hospitalier "El Adjal Belatrè che" à Aïn Tedles, en plus de la réhabilitation de la polyclinique à Sidi Lakhdar et Achaacha, de même que la construction d’une nouvelle polyclinique dans la zone

d’El Hchem.