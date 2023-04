Des inondations causées par de fortes pluies ont fait au moins 21 morts, provoqué le déplacement de plus de 100.000 autres personnes et détruit des biens au cours des deux dernières semaines dans le sud de la Somalie, a annoncé lundi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU.

Selon l'agence humanitaire de l'ONU, des victimes ont été enregistrées dans la région de Gedo, en particulier le district de Bardhere, le plus durement touché, qui a connu les plus fortes précipitations ces derniers jours.

"Les inondations ont également détruit six établissements de santé, 200 latrines et quatre écoles", a par ailleurs indiqué l'OCHA dans sa dernière mise à jour sur les crues soudaines en Somalie, précisant en outre que plus de 1.000 hectares de terres agricoles ont été inondés et que les cours ont été interrompus pour plus de 3.000 enfants. Les inondations sont survenues à un moment où la Somalie connaît une grave sécheresse, laissant plus de 8,25 millions de personnes dans un besoin d'aide humanitaire.