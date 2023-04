Les éléments de la sûreté de daïra de Guedjal relevant de la sûreté de wilaya de Sétif sont parvenus à l’arrestation de trois (3) individus activant dans le cadre d’un réseau national de vol de véhicules à la commune Ras El Ma situé au sud du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris lundi de ce corps constitué.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la police visant à lutter contre toute forme de criminalité ciblant l’argent et les biens des citoyens, a permis de mettre fin aux agissements de 3 individus arrêtés en flagrant délit alors qu’ils tentaient de voler un véhicule et la récupération d’un autre, a déclaré à l’APS le responsable de la cellule de communication et des relations publiques auprès de la sûreté de wilaya de Sétif, le commissaire de police Abdelouahab Aissani.

Le même officier a ajouté que l’opération a eu lieu grâce aux patrouilles de prévention encadrées par les éléments de la police dans des heures tardives de la nuit, les éléments de la sûreté de daïra de Guedjal sont parvenus à l’arrestation de 3 individus qui étaient sur le point de voler un véhicule touristique stationné dans un des quartiers de la commune Ras El Ma et la saisie des outils utilisés dans leur forfait.

La poursuite des investigations par la cellule spécialisée dans la lutte contre le vol de véhicule auprès du service de wilaya de police judiciaire qui a reçu le dossier compte tenu de l’importance de l’affaire a démontré que les suspects activaient dans le cadre d’un dangereux réseau de vol de véhicules dont deux font l’objet de plusieurs mandats d’arrêt, selon la même source. Les investigations ont démontré également que les papiers du véhicule utilisé dans l’opération de vol étaient photocopiés et le numéro de série était conforme à un autre véhicule ce qui a permis la récupération d’un deuxième véhicule volé.

Après l’achèvement des procédures réglementaires nécessaires, la police judiciaire a élaboré un dossier pénal à l’encontre des suspects pour "constitution d’une bande de malfaiteurs pour préparer un crime de faux et usage de faux dans un document administratif, usurpation d’identité en mesure d’inscrire un jugement au casier judiciaire et tentative de vol" et ont été présenté devant le parquet local.