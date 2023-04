Le président de l'Observatoire nationale de la société civile (ONSC) a affirmé lundi depuis Mostaganem que la dynamique de solidarité enregistrée durant le mois de Ramadhan contribuera à la pérennisation de l'action sociale et humanitaire tout au long de l'année.

Lors d'une visite dans des restaurants dédiés à l'"Iftar" à Mostaganem, M. Benbraham a fait savoir que "l'ONSC suit la dynamique des associations œuvrant en coordination directe avec les pouvoirs publics et les secteurs public et privé dans le cadre de la solidarité avec les personnes nécessiteuses et toutes les catégories de la société".

"Ce suivi sera élargi à plusieurs wilayas et sera sanctionné par des recommandations à même de contribuer à la pérennisation de l'action sociale et humanitaire durant le Ramadhan voire toute l'année", a-t-il expliqué.

Après avoir visité la "khaïma" géante organisée par l'Associaton "El Kheir bila Houdoud" au niveau du quartier Berrais, le même responsable a indiqué que "le mois de Ramadhan est une halte pour les valeurs constituant notre identité et notre personn alité basées sur la solidarité et l'entraide". Lors de la visite du restaurant de l'association "Besmet el Yatim", situé au front de mer "Ahmed Ben Bella" à Salamandre, le même intervenant a salué les jeunes bénévoles, affirmant qu'"ils sont les meilleurs représentants des valeurs nationales, avec l'accompagnement des pouvoirs publics qui ont apporté le soutien nécessaire pour l'ouverture des restaurants". M. Benbraham s'est rendu ensuite au restaurant de l'association "Kawafil al Kheir", qui gère, en coordination avec le Conseil "Souboul El Kheirat" de la Direction des affaires religieuses et des wakfs de Mostaganem, quatre espaces similaires, affirmant qu'il y a des organisations, à l'instar du Croissant-Rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens (SMA), qui ont de grandes traditions dans ce domaine, sans oublier les associations dans leur dimension locale et de proximité qui ont besoin d'un encouragement et d'un appui.

Le président de l'ONSC a également inspecté les restaurants "El Ihssan", "El Ber wel Ihssan" et "Salssabil", qui offrent leurs services aux nécessiteux durant ce mois sacré, appelant à l'impératif de faire un équilibre entre les différentes villes et communes et à poursuivre cet engagement et cette mobilisation durant le mois de Ramadhan et même après.

M. Benbraham a assisté, auparavant, en compagnie des autorités locales de la wilaya de Chlef et une foule de citoyens, aux funérailles et à l'enterrement du bénévole du CRA, décédé dimanche dans un accident dans la commune de Oued Sly alors qu'il servait les repas de l'Iftar aux passagers.