Le ministère de l’Hydraulique a donné son aval pour le projet de transfert des eaux du barrage de Bounamoussa pour l’alimentation en eau potable de la commune de Chaffia (30 km au Sud d’El Tarf), a indiqué lundi le directeur local des ressources en eau.

Les études de ce projet stratégique structurant qui mobilise une enveloppe financière de 500 millions DA ont été parachevées, a affirmé à l’APS Abdenacer Mokhnèche, indiquant que le transfert alimentera le chef-lieu de la commune de Chaffia et ses villages, Zouaydia, Nadhor, Hekoura et Kelaba et mettra fin à la souffrance de plusieurs décades de leurs habitants en matière d’alimentation en eau potable. Inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics d’amélioration de l’accès de la population à l’eau potable, ce projet sectoriel assurera un approvisionnement quotidien des 10.000 habitants de la commune de Chaffia qui sont actuellement alimentés une fois tous les cinq jours depuis le champ de captage de Boutheldja distant de 20 km et en été une fois tous les 15 jours, selon le même responsable. D’une capacité de 150 mil lions m3, le barrage de Bounamoussa destine 80 % de ses eaux vers la wilaya d’Annaba et irrigue le périmètre agricole de Bounamoussa et une partie des communes de la daïra de Bouhadjar et des groupements d'habitations de la commune de mechtas de Zitouna.