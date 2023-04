Une exposition "Coutumes et traditions de la famille d'Oran au mois de Ramadan", ouverte lundi à Oran, met en exergue la fabrication de gâteaux traditionnels dans la capitale de l’Ouest algérien qui résistent devant la prolifération de gâteaux modernes.

Organisée par le Centre d'artisanat traditionnel de hai "Es-sabah", cette manifestation avec la participation de 13 artisanes expose une variété de gâteaux traditionnels telles que "Griwech", "Makrout", "Torno" et "Kaak" et autres gâteaux qui garnissent la table à l'Aïd El-Fitr et occupent une grande place des plats des familles oranaises qui maîtrisent leur préparation avec l'introduction de nouvelles touches.

L'exposition constitue aussi une opportunité pour les femmes artisanes diplômées de l'Ecole de formation et de perfectionnement du niveau, spécialisée dans la fabrication de gâteaux pour faire connaitre leur savoir-faire dans le domaine de préparation de gâteaux traditionnels et modernes, a souligné l’artisane Nadia Yahyaoui, une formatrice contractuelle avec la chambre d'artisanat et des métiers. Cette exposition, qui s'inscrit dans le c adre du programme du secteur du tourisme et de l’artisanat à Oran, permet aux femmes au foyer et aux artisanes rurales ayant bénéficié d'une formation dans le domaine de la pâtisserie de promouvoir leurs produits, selon le directeur de la chambre de l'artisanat.et des métiers de la wilaya, Khalid Tahraoui.

Les artisanes participantes œuvrent à innover d’autres types de gâteaux alliant entre le traditionnel et le moderne avec une touche personnelle pour se frayer une place au marché des gâteaux qui enregistre une demande croissante de la part de femmes aux foyers pour acquérir des gâteaux prêts.

A l'occasion, les ingrédients pour la préparation des gâteaux sont également exposés, en plus de la programmation d'un concours de la meilleure table traditionnelle au mois de Ramadan, avec la participation de 10 artisanes et sous la supervision d'un jury composé de professionnels connus au niveau national et international..

Le plat "Rogag" préparé par la famille oranaise est principal à la moitié du mois du jeûne L'exposition de quatre jours "Coutumes et traditions de la famille oranaise au mois de Ramadan" est organisée par la chambre de l'artisanat et des métiers en coordination avec la direction du tourisme et de l'artisanat d'Oran et l'artisane Nadia Yahyaoui.