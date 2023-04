Les soirées artistiques organisées par l’Office national de la culture et de l'information (ONCI) de la ville d’Oran ont été marquées par une grande affluence des familles..

La directrice régionale de l’ONCI, Nabila Benzerdjeb a indiqué que quatre soirées organisées durant les dix premiers jours du mois de ramadhan à la salle de cinéma "Maghreb", de même que d'autres en faveur des enfants à la salle du cinéma "Es-saada" ont drainé un grand nombre de citoyens, des familles en particulier.

L'Office a programmé des galas et soirées artistiques sur des thèmes lyriques variés qui tiennent compte des goûts du public, puisqu'il a inclus le caractère andalou avec les groupes "Nassim El-Andalous" d'Oran et "Ben Badja " de Mostaganem et le malouf représenté par l'artiste constantinois, Abbès Righi, en plus du chaabi avec la participation du grand chantre Abdelkader Chaou et de la chanson oranaise à travers plusieurs figures artistiques distinguées tels que Houria Baba, Saber El Houari et Nour El Hoda Chikhaoui, selon la même source.

Les soirées artistiques se poursuivent les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de chaque semaine jusqu'à la fin du mois sacré, avec un groupe d'artistes et des groupes de chant qui interpréteront la plupart des genres algériens, notamment le Gnaoui avec le groupe "El-Ferda" de la wilaya de Béchar et la chanson kabyle.

Par ailleurs l’ONCI a organisé à la première semaine du ramadhan qui coïncide avec les vacances scolaires du printemps, une semaine théâtrale à la salle du cinéma "Es-saada" avec six représentations théâtrales, deux spectacles de marionnettes et de clowns et du chant.