Les compétitions du concours national du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels pour le mois sacré du Ramadhan ont débuté lundi à l’Institut national spécialisé en formation professionnelle "Hadadi Chérif" du chef-lieu de wilaya de Sétif avec la participation de 144 candidats.

La compétition s’inscrit dans le cadre du programme tracé par le ministère de tutelle pour le mois sacré du Ramadhan en vue d’échanger les expériences et créer un climat de compétition parmi les affiliés au secteur entre stagiaires et professeurs dans cinq domaines à savoir "meilleur produit industriel", "meilleure oeuvre de promotion", "meilleur récitant du Saint Coran", "meilleure oeuvre culturelle" et "meilleure oeuvre sportive", a déclaré à l’APS le directeur local du secteur Abdelkrim Dris.

Il a ajouté que la manifestation a été lancée lundi avec la participation de 144 candidats issus de 36 établissements et instituts relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Sétif qui disputeront les premières places dans toutes les spécialités en vue de se qualifier à la session régionale devant avoir lieu dans la période du 18 au 22 du mois sacré du Ramadhan à l’institut de la formation professionnelle "Chahid Said Gambour" de Sétif puis la session nationale finale prévue les 25 et 26 Ramadhan à Alger.

De sa part, le chef service de la coopération et de la collaboration entre les établissements de cette même direction Salah Guessas a indiqué que les établissements du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Sétif ont l’habitude d’honorer le secteur dans toutes les occasions dont le Salon régional de l’innovation tenu en février dernier à Sétif avec la participation de 9 wilayas et durant lequel les projets des stagiaires de la wilaya avaient récolté 9 places les qualifiant à la session nationale finale.