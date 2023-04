Des experts de l'ONU ont appelé les acteurs sud-soudanais à adhérer aux valeurs et aux promesses de l'accord de paix, estimant que l'impunité alimente la violence généralisée et les abus. "Depuis plusieurs années, nos conclusions ont constamment montré que l'impunité pour les crimes graves est un moteur central de la violence et de la misère auxquelles sont confrontés les civils au Soudan du Sud", a déclaré Yasmin Sooka, présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies au Soudan du Sud.

La Commission des Nations unies qui surveille la situation des droits humains dans ce pays depuis mars 2016, appelle les autorités à "enquêter correctement sur les auteurs présumés de crimes graves, quel que soit leur rang ou leur fonction, et à établir et renforcer les mécanismes judiciaires pour les tenir responsables". Barney Afako, membre de la commission, a souligné de son côté que "briser l'emprise de l'impunité" ne peut être réalisé que si les autorités s'engagent à nouveau et adhèrent aux valeurs et aux promesses de l'accord de paix".