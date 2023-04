Le président sénégalais Macky Sall a affirmé lundi soir être ouvert au dialogue et à la concertation avec "toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l'Etat de droit et des institutions de la République''.

A la veille des célébrations du 63e anniversaire de l'indépendance du pays, il s'est prononcé dans un discours pour "un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale''.

"Chacun de nous en porte la responsabilité.

Dès lors, il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation, pour surmonter nos différences'', a poursuivi M. Sall.

Au plan militaire, M. Sall a promis la poursuite des plans d'équipement des forces de défense et de sécurité du Sénégal, pour qu'en tout temps et en tout lieu, elles gardent "l'ascendant et soient prêtes à la riposte''.