Le vice-président tanzanien Philip Mpango a annoncé lundi une projection de croissance économique stable lors du lancement des préparatifs pour la formulation de la Vision de développement 2050.

"Les perspectives pour le pays dans son avancée vers 2050 montrent une croissance économique stable malgré les turbulences économiques locales et mondiales", a déclaré M. Mpango lors de cet événement de lancement à Dodoma, la capitale. Les indicateurs suggèrent une croissance économique stable avant 2050, sur la base des succès obtenus dans la mise en œuvre de la Vision de développement 2025, a indiqué M. Mpango. Selon lui, avant la pandémie de COVID-19, ce pays d'Afrique de l'Est a enregistré une croissance économique de 6,6 % en moyenne sur près de 20 ans, de 2000 à 2019.

Cette croissance était attribuable à des investissements dans les secteurs de la production, des infrastructures et de l'énergie, des transports et des communications, et des services sociaux, a indiqué M. Mpango.