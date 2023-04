Une alimentation saine peut ne pas compenser les effets négatifs d'un apport élevé en sel sur la pression artérielle.

Les personnes qui consomment des quantités élevées de sel ont une pression artérielle plus élevée, quelle que soit la qualité de leur l'alimentation, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Hypertension. L'hypertension artérielle touche plus d'un adulte sur quatre au Royaume-Uni, et augmente le risque d'un certain nombre de maladies, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Les chercheurs de l'Imperial College de Londres et la Northwestern University au Royaume-Uni ont analysé les régimes alimentaires de plus de 4 000 personnes. Les volontaires ont été suivis pendant quatre jours, et deux échantillons d'urine ont été prélevés pendant cette période. Des mesures de taille, de poids et de pression artérielle ont également été prises. L'équipe a évalué les concentrations de sodium et de potassium dans les échantillons d'urine. Le sodium est le composant principal du sel, tandis que le potassium, que l'on trouve dans les légumes à feuilles vertes, a été associé à une pression artérielle plus basse.

Les chercheurs ont également utilisé des données alimentaires pour évaluer l'apport de plus de 80 nutriments liés à une pression artérielle basse, comme la vitamine C, les fibres et les acides gras oméga-3. Beaucoup de ces nutriments se trouvent dans les fruits, les légumes et les grains entiers. Les chercheurs ont trouvé une corrélation entre l'hypertension artérielle et l'apport élevé en sel, même chez les personnes qui mangeaient une grande quantité de potassium et d'autres nutriments sains pour la santé.

La limite supérieure recommandée de la consommation de sel chez les adultes au Royaume-Uni est de 6g par jour, environ une cuillère à café.

L'étude a révélé que la consommation moyenne de sel dans l'étude était de 10,7 jours par jour. L'apport moyen pour le Royaume-Uni était de 8,5 g, tandis que ceux des États-Unis, de la Chine et du Japon était respectivement de 9,6 g, 13,4 g et 11,7 g.