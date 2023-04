Le secteur de la santé dans la wilaya de Tébessa a été renforcé par un service médico-chirurgical de pédiatrie chahida Bendjeda Mahnia, qui a été réceptionné et entré en service, mardi, au chef- lieu de wilaya.

Cette nouvelle structure médicale relevant de l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) mère-enfants Khaledi Abdelazziz dispose de 72 lits dont 60 lits réservés à la chirurgie pédiatrique et 12 autres lits, à usage médical pour cette catégorie de malades, équipée en matériel médical moderne, a précisé le directeur de la santé et de la population (DSP) par intérim, Rabia Mezhoud.

Le nouveau service, a ajouté le même responsable, comprend également un laboratoire d’analyses médicales, une unité de radiologie, une salle de soins intensifs et une autre pour les conférences.

Le wali de Tébessa, Said Khelil qui a supervisé l’ouverture de ce service médical, a affirmé que l’entrée en service de cette structure vise, à promouvoir la prise en charge des malades et à alléger la pression exercée sur les autres établissements hospitaliers, en attendant la mise en service prochaine d’un l’hôpital de 12 0 lits situé à la cité 4 mars 1956 au chef-lieu de wilaya, dont 80 lits réservés à la médecine générale et 40 lits aux maladies psychiatriques.

Dans la commune d’El Ogla, une structure similaire de 60 lits, sera entrée en exploitation durant le premier semestre de l’année en cours, alors qu’un projet de réalisation d’un hôpital de 60 lits, sera lancé en travaux dans la commune de Negrine (Sud de Tébessa) et cela après le parachèvement des procédures administratives liées au projet, a ajouté le chef de l’exécutif local.

Il a également rappelé, qu’il a été procédé à la mise en exploitation de 7 unités médicales de garde dans les villes de Tébessa, de Cheria et de Boulhaf-Dir ainsi que 10 unités de dépistage et de suivi (UDS) en milieu scolaire, signalant que l’opération d’acquisition des équipements médicaux modernes, destinés à l’amélioration des services de santé, se poursuit à travers les établissements de cette wilaya frontalière.