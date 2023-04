Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé, jeudi, l'inauguration d'un nouveau service spécialisé dans la chirurgie cardiovasculaire au Centre hospitalo-universitaire (CHU) "Frantz Fanon" de Blida.

En marge d'une visite de travail effectuée dans plusieurs services médicaux au CHU, M. Saihi a fait savoir qu'il s'agit d'un nouveau service spécialisé dans la chirurgie cardiovasculaire pour "une meilleure prise en charge des malades des différentes wilayas du pays, d'autant qu'il dispose des matériels médicaux les plus modernes".

Selon les explications fournies au ministre, ce service permettra de prendre en charge les malades cardiaques qui étaient pris en charge dans le passé dans des cliniques privées conventionnées avec la Caisse des assurances sociales.

Après avoir souligné que le service de neurochirurgie, qui a bénéficié de travaux d'extension et de modernisation, "sera renforcé par un scanner très moderne permettant de mettre fin au problème de transfert des malades atteints de différentes maladies à l'instar de l'épilepsie, Parkinson, et les malformations congénitales vers l'étranger", ajoutant que "le trans fert d'un seul malade coutait au trésor 10.000 euros". Il s'agit de l'appareil "Gamma knife", le seul en Algérie et le 4e en Afrique, qui permettra d'effectuer de 5 à 6 opérations chirurgicales de précision par jour, au lieu d'une seule opération comme c'est le cas actuellement selon les explications fournies par les responsables du service.

A cette occasion, le ministre a salué les efforts consentis par les autorités locales, les chefs de services et le personnel médical pour la prise en charge des patients, réaffirmant le "soutien et l'accompagnement" de son département à travers l'examen des différentes "propositions de projets" soumises par le wali et chefs de services lors de cette visite. De son côté, le wali de Blida, Ahmed Maabed, a expliqué que ces propositions consistent en une demande de "réhabilitation de plusieurs structures hospitalières vétustes", ainsi qu'une demande de "réalisation d'une unité spéciale de réanimation dont le CHU est dépourvu".

Inspectant l'hôpital anti-cancer, le ministre de la Santé a salué les efforts des responsables de l’opération de numérisation, soulignant que le "ministère y attache une grande importance en raison de son impact positif sur le patient pour sa prise en charge rapide et la réduction des dépenses de la consommation de papier".

Au cours de la même visite, le ministre a inspecté le service ORL qui a également bénéficié "d’une extension importante pour améliorer la prise en charge des patients", selon les explications fournies sur place.

Il a, en outre, inauguré l’unité des soins à domicile qui s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement relatif à l'amélioration des prestations sanitaires, notamment celles liées aux soins médicaux développés, a indiqué M. Saihi.