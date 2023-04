Le secteur de la santé de la wilaya de Jijel sera renforcé durant le deuxième trimestre de l’année en cours (2023) par 65 médecins spécialistes, a indiqué dimanche le directeur local de la santé, Nasreddine Chiba.

Dans l’optique de promouvoir la couverture sanitaire dans la wilaya, le secteur de la santé va être renforcé par 65 nouveaux médecins dans diverses spécialités comme la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie orthopédique et l'oncologie, a déclaré à l’APS le même responsable.

A cet effet, il a été procédé à l’ouverture d’une plateforme numérique permettant aux postulants de rejoindre le secteur de la santé de Jijel de s’inscrire et choisir la spécialité dans la période allant du 3 au 12 avril prochain, a souligné le même responsable, précisant que les concernés dont les demandes ont été rejetées, peuvent introduire des recours via la même plateforme à partir du 13 avril pour un délai de 10 jours.

Dans ce cadre, M. Chiba a fait part du renforcement du secteur de la santé de Jijel durant ce mois et au titre de l’exercice 2022 par 18 médecins généralistes, 2 pharmacien s et 2 chirurgiens dentistes contribuant à garantir une meilleure couverture médicale à travers le territoire de la wilaya, ajoutant la réservation de 8 médecins et 2 pharmaciens pour l’hôpital Bachir Mentouri et 10 médecins, 2 chirurgiens dentistes pour les établissements de santé de proximité ESP de la daira Djimla.

Le secteur de la santé de la wilaya de Jijel avait réceptionné plusieurs projets dont des salles de soins, et des polycliniques réalisées dans plusieurs communes en plus du lancement des travaux de réalisation d’autres projets, dont un hôpital 240 lits au chef -lieu de wilaya, un autre de 60 lits à Ziama Mansouriah et un autre de la même capacité de lits à Belghimouz.