La directrice générale du Conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE), Mme Malika Bouali, a fait savoir dimanche à Alger que la quantité de déchets augmentait de 10% durant le mois de Ramadhan en raison du gaspillage alimentaire.

Invitée de l'émission "Daïf Esabah" de la Chaine I de la radio algérienne, Mme Bouali a souligné que les statistiques démontrent que le gaspillage alimentaire a plusieurs répercussions sur l'environnement, citant notamment les déchets qui augmentent de 10% durant le mois du Ramadhan, le pain en particulier avec une quantité allant jusqu'à 13 millions de baguettes.

En se référant aux statistiques mondiales, la responsable a indiqué que le gaspillage des produits alimentaires est estimé annuellement à 3,2 milliards de dollars, soit des quantités représentant quatre fois les quantités dont le monde à besoin pour mettre fin à la pauvreté.

Mme Bouali a plaidé pour la prise de mesures urgentes et coercitives pour mettre fin au gaspillage alimentaire qui influe négativement sur l'économie nationale et l'environnement, rapp elant à cet effet la campagne nationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire lancée par le ministère de l'Environnement dans le but de rationnaliser les ressources naturelles et alimentaires pendant le mois sacré.

Elle a cité, dans ce sens, le riche programme d'activités tracé en partenariat avec des entreprises, des instances, des directions, des associations et divers acteurs de la société civile pour faire aboutir cette campagne de sensibilisation via les directions de l'environnement réparties à travers les wilayas, outre celles de la santé et du commerce entre autres.