Les wilayas dans le Sud du pays connaissent un élan de solidarité sans précédent notamment pendant le Ramadhan où les associations et particuliers s'adonnent en ce mois de piété à des actions d'entraide envers les personnes défavorisées.

D’intenses préparatifs ont été entrepris la veille du mois sacré par des associations caritatives et bénévoles des wilayas de Tamanrasset et d’In-Guezzam consistant en le nettoiement des lieux devant servir de cadre pour ces actions de solidarité par souci de créer une ambiance familiale en l’honneur des passagers et des nécessiteux et leur permettre de vivre, même loin de chez soi, dans un climat de fraternité et de soutien.

Dans la wilaya de Tamanrasset, il a été procédé ainsi à l’ouverture de 13 restaurants "Errahma" qui avaient fait, en prévision du Ramadhan, l’objet de contrôle par les commissions multisectorielles du commerce, de la santé, de la Protection civile et de la solidarité pour s’assurer de leur conformité avec les règles d’hygiène et du respect de la santé publique, a indiqué le directeur de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Abdessalem Horma.

Pour sa part, le bu reau du Croissant-Rouge algérien (CRA) s’emploie, en ce mois de ferveur, d’assurer l’Iftar à des jeûneurs de passage, à des personnes démunies et aux ressortissants de pays africains.

Près de 500 repas, entre plats traditionnels et modernes, sont servis quotidiennement, en plus de la remise, en coordination avec des associations et donateurs, des aides, denrées alimentaires et effets vestimentaires, a indiqué le chef de bureau du CRA, Moulay Cheikh. Une ambiance propre au mois sacré et de solidarité est relevée également dans la wilaya d’In-Guezzam où cet élan s’exprimait au travers la remise, par des associations, bénévoles et bienfaisants d'aides et de kits de produits alimentaires de large consommation à travers les différentes communes de la wilaya.

Mohamed Bouhrassi, un citoyen de la ville d’In-Guezzam, a affirmé que "le mois de Ramadhan se distingue des autres mois dans cette région qui accorde tout l’intérêt voulu aux actions humanitaires, de solidarité et d’aide en direction des familles défavorisées, dont la remise de kits alimentaires de première nécessité".

Cet acte généreux puise sa noblesse de l’implication significative, quantitative et qualitative, des donateurs, acteurs de la société civile et responsables des collectivités et d’autres secteurs d’activités.

Ces initiatives, élan du cœur, sont également confortées par, outre la distribution des plats d’Iftar, par l’échange de menu entre voisins et invités venus déguster un plat et échanger les visites en ce mois sacré de piété.