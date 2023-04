La confection des feuilles de Brick ou Dioul destinées à la préparation de bouchées salées et sucrées est un métier pour certaines femmes à Annaba, outre d'être

une source de revenus pendant le mois de Ramadhan pour d’autres familles.

Les feuilles de Dioul, pâte ultra fine servant à envelopper la farce de certaines douceurs, mais aussi du fameux Bourek, indispensable dans toutes les tables pendant le mois sacré, permettent à beaucoup de ménagères au revenu modeste de gagner un peu d’argent en les préparant pour les commerçants qui, à leurs tour, les revendent au détail.

Mère de cinq enfants, Houria s’adonne à cette activité saisonnière à l’approche du mois sacré.

Elle s’approvisionne en semoule et prépare les Dioul dont la vente lui permet de faire face aux dépenses du foyer.

Très demandé pendant le mois sacré, Mme Houria a confié à l’APS que ce produit, faisant l'objet de concurrence, l’oblige à recourir aux réseaux sociaux pour élargir son réseau de distribution et à attirer de nouveaux clients en améliorant le conditionnement et l’emballage.

Des ménagères re courent à la vente directe de leur production de Brick, pendant que d'autres déposent leur production journalière, en paquets de 12 feuilles, auprès de détaillants tels que les commerces d’alimentation générale.

C’est le cas de Mme Fadila, artisane spécialisée dans la fabrication des pâtes traditionnelles.

Cette artisane a souligné que la vente des Dioul fabriqués à la maison "est une activité prospère durant le mois de Ramadhan, compte tenu de la demande importante sur ce produit".

Un produit concurrentiel durant toute l’année

L'entrée du marché central des fruits et légumes, au cœur de la ville d’Annaba, comme les marchés des cités Kouba, Safsaf, Oued Fercha, Rym et Sidi Achour, constituent les principaux points de vente des feuilles de Brick.

L’année durant, des ménagères alimentent ces points de vente en Dioul, alors que les femmes au foyer et les artisanes approvisionnent en feuilles de Brick les gargottes spécialisées dans la confection de Bourek, répandues à travers les cités populaires et sur la côte, alors que des artisane, dont Fadila, approvisionnent pendant le mois sacré de Ramadhan les restaurants, les "Fast food", les salles des fêtes ou encore les restaurants spécialisés dans les plats traditionnels.

Devant la hausse de la demande en Dioul, plusieurs artisanes , en particulier les plus jeunes, optent pour la promotion du produit à l’aide de vidéos mises en ligne sur leurs pages dans les réseaux sociaux et exposent les procédés et le choix de la semoule pour "obtenir les meilleures feuilles de dioul qui sont soigneusement conditionnées et emballées pour le consommateur". D'autres artisanes fournissent, elles, les cuisiniers des salles des fêtes de la ville en feuilles de Brick selon un calendrier correspondant à leurs activités ou encore les écoulent auprès des commerces d’alimentation générale.

Il reste que le Bourek est un produit indispensable qui trône sur la table du f’tour des annabis, accompagnant inévitablement la "Chorba" (soupe) ou encore le repas des fêtes.

Cette tradition culinaire permet aux femmes au foyer, aux artisanes et aux saisonnières qui confectionnent les feuilles de Dioul, de prospérer et de se faire un revenu.