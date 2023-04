Le ministre des Finances, Laaziz Fayed, a reçu mercredi à Alger, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec qui il a examiné l’état de la coopération économique et financière bilatérale, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette réunion, le ministre des Finances et la diplomate américaine ont procédé à "un tour d’horizon sur l’état de la coopération économique et financière bilatérale et les voies et moyens à même de les consolider", a fait savoir la même source. "Les deux parties ont souligné à cet égard, l’excellence des liens historiques multiformes unissant les deux pays et ont plaidé pour les renforcer davantage à travers un partenariat gagnant-gagnant", rapporte le communiqué.

M. Fayed a saisi cette occasion pour échanger avec son interlocutrice sur les chantiers de réformes entrepris par les pouvoirs publics, notamment dans les domaines budgétaire, de diversification de l’économie et de l’amélioration du climat d’affaires. "Il a, à cet égard, exprimé le souhait, de voir une présence plus accrue des entreprises américaines sur le marché algérien, notamment , à la faveur des facilitations et avantages prévus dans le nouveau cadre régissant l’investissement en Algérie", indique le ministère. De son côté, Mme Moore Aubin a confirmé "l’intérêt croissant" porté au marché algérien par beaucoup de compagnies américaines relevant de secteurs autres que celui des hydrocarbures. Cette entrevue a constitué également une opportunité pour souligner "avec satisfaction" les résultats positifs des différentes actions de coopération en cours, relève le communiqué.

En outre, l’ambassadrice américaine a affiché la disponibilité des autorités de son pays à poursuivre et élargir les actions de coopération avec le ministère des Finances.