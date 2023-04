Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, l'élaboration de trois projets de décrets présidentiels régissant la répartition du foncier économique, touristique et urbain, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant un exposé sur les modalités d'octroi du foncier économique relevant des domaines privés de l'Etat destiné à l'investissement, "le Président de la République a ordonné l'élaboration de trois projets de décrets présidentiels régissant la répartition du foncier économique, touristique et urbain", précise le communiqué. Le Président Tebboune a également souligné que "la création, l'organisation et la gestion des zones industrielles doivent répondre à une nouvelle vision qui attire les investissements, y compris les investissements privés", selon la même source. Il a en outre relevé "la nécessité de faire la distinction entre les investissements économiques, touristiques et urbains, gérés par les a gences foncières, afin de consacrer la transparence et d'atteindre l'efficacité économique".

Par ailleurs, le Président Tebboune a enjoint au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville de préparer un exposé à présenter devant le Conseil des ministres, sur les perspectives de la nouvelle ville de Boughezoul, afin d'entamer son urbanisation et son exploitation optimale, d'autant que le projet est sans âme depuis son lancement il y a des décennies".