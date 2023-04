Un squelette de serpent datant d’environ 6.000 ans (période du Néolithique) a été découvert dans la région autonome du Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine, selon des médias locaux dimanche.

La plus longue vertèbre découverte sur le site correspond à un serpent appartenant à l'espèce Python bivittatus, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle, citant Yang Qingping de l'Institut de protection des vestiges culturels et d'archéologie du Guangxi.

L'archelogue a fait savoir que la longueur totale du serpent dépasserait les 4,58 mètres, surpassant le précédent record en Chine pour cette espèce, qui était de 3,56 mètres.

Les recherches ont été menées dans le bassin de la rivière Zuojiang, conjointement par l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie de l'Académie chinoise des sciences et l'Institut de protection des vestiges culturels et d'archéologie du Guangxi, selon l'agence de presse..

Cette nouvelle découverte fera la lumière sur l'histoire de la chasse aux serpents dans le sud de la Chine, qui remonte à environ 6.000 ans. Selon le professeur Yang, la plupart des os de serpents déterrés présentent des traces de brûlure à la surface, et les os de mammifères empilés à côté présentent également des signes de coupure ou encore de chocs. Le bassin de la rivière Zuojiang est une région riche en faune et en flore, avec des reliefs complexes et très variés et de nombreux sites abritant des vestiges préhistoriques.