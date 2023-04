Le film d'action à gros budget "Donjons & Dragons: L'Honneur des Voleurs" a dérobé la première place du box-office nord-américain pour sa sortie, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. L'adaptation très attendue du plus populaire des jeux de rôle, avec à l'affiche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant et la star de la série "Bridgerton" Regé-Jean Page, a engrangé 38,5 millions de dollars entre vendredi et dimanche, une très bonne performance selon les experts du secteur.

Le long-métrage produit par Paramount et eOne, qui se situe dans un univers médiéval-fantastique, a reçu des critiques et un accueil du public "remarquables" et a le "potentiel pour générer des suites", selon David A. Gross du cabinet Franchise Entertainment Research. Il devance le quatrième volet de la saga "John Wick", dans lequel Keanu Reeves reprend son rôle de tueur à gages combattant un groupe criminel international, qui atterrit à la deuxième place du classement avec 28,2 millions de dollars pour sa deuxième semaine d'exploitation.

Le nouvel épisode de la saga "Scream", "Scream VI" avec Courteney Cox et la vedette de la série "Mercredi" Jenna Ortega, se maintient sur la troisième marche du podium avec 5,3 millions de dollars de recettes pour sa quatrième semaine dans les salles obscures. Dans ce film d'horreur qui mélange épouvante et autodérision, l'effrayant "Ghostface" sévit cette fois à New York.

"His Only Son", fresque biblique d'Angel Studios qui retrace l'épisode du sacrifice d'Isaac par Abraham, ravit la quatrième place avec 5,3 millions de dollars pour sa première semaine d'exploitation. Le film de boxe "Creed III", neuvième de la saga "Rocky" et le premier sans Sylvester Stallone, dégringole lui à la cinquième place, engrangeant 5 millions de dollars pour sa cinquième semaine. C'est le premier film réalisé par Michael B. Jordan, qui joue aussi le rôle-titre.

Voici le reste du top 10:

6. "Shazam! La Rage des Dieux" (4,7 millions de dollars)

7. "A Thousand and One" (1,8 million)

8. "65 - La Terre D'Avant" (1,6 million)

9. "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania" (1,2 million) 10 "Jesus Revolution" (1 million).