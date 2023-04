La Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) a renouvelé dimanche son engagement à renforcer la coopération et construire des partenariats afin de renforcer la paix et la stabilité dans le pays.

"La situation dans les zones de responsabilité de l'ATMIS au cours de l'année écoulée montre une diminution des activités du groupe terroriste Shebab, la situation sécuritaire restant relativement calme dans l'ensemble du pays", a déclaré Mohammed El-Amine Souef, représentant spécial du président de la Commission africaine pour la Somalie et chef de l'ATMIS, lors d'un point de presse dans la capitale Mogadiscio. "Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde", car les "Shebab" restent "la plus grande menace pour la paix et la stabilité de la Somalie", a indiqué M. Souef. L'UA, conjointement avec le gouvernement somalien, a reconfiguré la Mission de l'UA en Somalie (AMISOM) en ATMIS.

Suite à cette reconfiguration, l'ATMIS est devenue opérationnelle le 1er avril 2022, remplaçant de fait l'AMISOM, et travaille à préparer les forces de sécurité somaliennes à prendre la responsa bilité de la sécurité dans le pays d'ici 2024.

M. Souef a souligné que "la transition, qui nécessite le transfert de la responsabilité de la sécurité aux forces de sécurité somaliennes, est déjà en cours".

"L'ATMIS a exécuté son mandat au cours de l'année écoulée avec le soutien de partenaires internationaux qui méritent une reconnaissance particulière pour la contribution et le soutien qu'ils continuent d'apporter à la mission", a-t-il ajouté. "A cet égard, je voudrais réaffirmer le soutien de l'ATMIS au gouvernement fédéral et au bon peuple de Somalie, et souligner notre solidarité avec les communautés confrontées aux difficultés de la sécheresse et des inondations, et avec les personnes déplacées par les guerres", a déclaré M. Souef. "Nous exhortons tous les Somaliens épris de paix à continuer à travailler en étroite collaboration avec les forces de sécurité afin d'aider le pays à parvenir à une paix et une sécurité durables", a-t-il conclu.