L'armée ougandaise a déclaré dimanche que les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) avaient commencé à se retirer de leurs bases dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et à les remettre aux mains de la Force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EACRF).

Après le départ des rebelles du M23, le contingent ougandais de l'EACRF a officiellement pris le contrôle dimanche de la zone de Bunagana, dans la province du Nord-Kivu, a indiqué dans un communiqué Ahmad Hassan Kato, porte-parole militaire du contingent ougandais.

"Les Forces de défense du peuple ougandais se sont déployées dans la zone de Bunagana, où elles ont établi une présence en donnant au M23 le temps pour qu'il quitte également comme convenu les zones de Rutshuru, Kiwanja et Mabenga", a affirmé M. Kato. Ce déploiement est intervenu après que l'Ouganda a envoyé mercredi 1.000 soldats dans l'est de la RDC dans le cadre d'une mission régionale de maintien de la paix.

Il fait également suite à la décision adoptée par les dirigeants régionaux lors du troisième Conclave des chefs d'Etat de la Communauté de l'Afrique de l'Est sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, qui s'est tenu en juin dernier à Nairobi, la capitale kényane. Les troupes ougandaises ont rejoint leurs homologues kényans, burundais et angolais sur le terrain pour assurer une paix durable dans l'est de la RDC.