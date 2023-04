Une unité de fusion et de transformation des produits ferreux ayant bénéficié de la levée d'obstacles est entrée en production effective dans la commune de Témacine, wilaya de Touggourt, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de l'Industrie (DI).

S'étendant sur une surface globale de 24 ha, cette unité, d’une capacité de production de 200.000 tonnes/an de différents produits, barres d’armature, fil d’acier et rond à béton, à la faveur de ses différentes installations, a indiqué le directeur de l'Industrie, Hocine Hammel.

Constituant une valeur ajoutée à l’économie et au développement local, cette entité privée qui a généré plus de 300 emplois, assure la couverture en produits ferreux du marché local et de six wilayas du Sud-Est du pays, a fait savoir le même responsable. Cette unité, dont les travaux de réalisation ont été lancés en 2017, fait partie d’une dizaine d’autres projets d’investissement ayant bénéficié de la levée d’obstacles pour relancer la production industrielle dans la région.