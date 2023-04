Un nouvel antivirus testé sur les animaux serait très efficace pour lutter contre un virus proche de celui de la rougeole selon une étude américano-allemande publiée dans la revue spécialisée Science Translational Medicine.

Le Dr Richard Plemper, de l'Institut de sciences biomédicales de l'Université de l'Etat de Géorgie et les chercheurs de l'Institut Emory et du Paul-Ehrlich Institute en Allemagne ont mis au point un nouvel antivirus, le Erdrp-0519l qui a stoppé le développement du virus de la maladie de Carré, une pathologie qui touche les chiens et les furets et qui est très proche de la rougeole.

Les chercheurs ont donné oralement cet antivirus à des animaux infectés et ont constaté une forte réduction virale qui a empêché la mort des chiens et des furets.

«L'émergence d'une puissante immunité antivirale chez ces furets est particulièrement encourageante et suggère que ce traitement peut non seulement sauver un sujet infecté mais aussi contribuer à combler les carences immunitaires dans une population donnée », explique le Dr Plemper.

Ce traitement serait une arme complémentaire au vaccin

«Ce traitement qui peut être produit à bas coût et stocké aisément, pourrait ainsi doper les efforts d'éradication de la rougeole en permettant d'arrêter la propagation du virus lors d'épidémies locales » estime-t-il. «Il pourrait ainsi être utilisé pour traiter des proches d'une personne infectée ne présentant pas encore de symptômes», explique le chercheur. Pour éliminer la rougeole, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé un seuil minimum de vaccination de 95%. «Malgré des progrès majeurs pour contenir la rougeole dans le monde, cette maladie très contagieuse fait encore quelque 150 000 décès chaque année depuis 2007 », rappellent les auteurs de cette étude. «La prochaine étape dans cette recherche consistera à tester cette nouvelle molécule contre le virus de la rougeole chez des singes avant de procéder à des essais cliniques chez des humains, probablement des adolescents et des jeunes adultes, d'ici quelques années» a affirmé le Dr Plemper.

L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) rappelle que «tous les enfants doivent être vaccinés avec deux injections de vaccin ROR: la première à l'âge de 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois. Même si ce vaccin n'est pas obligatoire, il est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie pour tous les enfants jusqu'à 17 ans inclus. Ensuite, il est remboursé à 65 %.

Et pour interrompre la transmission active du virus, toutes les personnes nées depuis 1980 non vaccinées ou qui n'ont reçu qu'une seule dose de vaccin (et qui n'ont jamais contracté la rougeole) devraient procéder à une vaccination de rattrapage».