Une nouvelle étude remet en cause l'intérêt des probiotiques pour calmer les coliques du nourrisson. Ces maux de ventre dus à un manque de maturité du système digestif ne sont pas plus soulagés avec des probiotiques qu'avec un placebo.

Une nouvelle étude publiée en début de semaine dans le British Medical Journal vient contredire d'autres études précédentes qui laissaient entendre que les probiotiques pouvait calmer les coliques du nourrisson.

Ces coliques, fréquentes chez les bébés de moins de 3 mois, sont essentiellement dues à un manque de maturité du système digestif. En fin de journée, après un biberon ou une tétée, le nourrisson devient tout rouge, pleure, se tortille... et rien ne semble parvenir à calmer ses pleurs.

Etude à l'aveugle pendant un mois

Bien que personne ne sache vraiment ce qui déclenche ces coliques, certains chercheurs ont suggéré que l'inflammation de l'intestin pouvait être un facteur déclenchant. Ils ont donc suggéré de donner des probiotiques de la famille des Lactobacillus reuteri, dilués dans le biberon ou mis sur le sein avant la tétée, pouvait calmer ses maux de ventre. Mais cette nouvelle étude montre que les probiotiques n'ont pas plus d'effet qu'un placebo.

Pour cette étude, le Dr Valerie Sung, pédiatre à l'hôpital Royal Parkville, en Australie, a conduit des essais à l'aveugle pendant un mois, auprès d'un groupe de 167 nourrissons, nourris au biberon et allaités au sein. La moitié d'entre eux a reçu un suplément à base de Lactobacillus reuteri et l'autre moitié un placebo.

Dans chacun des deux groupes, les pleurs des enfants se sont progressivement calmés au fil du mois. Mais les bébés sous probiotiques mettaient plus de temps à se calmer (en moyenne 49 minutes de plus) que les autres. Les bébés les plus «grognons» étant ceux nourris au lait infantile.

Le Dr Sung ne rejette pas complètement les études précédentes. Mais elle pense que, sachant qu'elles donnaient des probiotiques à leur bébé, les mamans ont peut-être perçu les coliques et les pleurs de leur bébé différemment.