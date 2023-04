Un nouveau service des urgences médicochirurgicales a été ouvert jeudi à l’Etablissement public hospitalier (EPH) Tidjani-Hadam de la commune de Morsott de la wilaya de Tébessa.

Cette structure dispose de 20 lits et du matériel médical moderne nécessaire pour assurer des prestations sanitaires de qualité aux habitants de Morsott et communes voisines, selon les explications données à l’occasion au wali, Saïd Khelil.

L'ouverture de ce service a permis d'accroître à 100 lits la capacité de l’EPH Tidjani-Hadam qui bénéficiera prochainement d’un point de permanence pour garantir la continuité des services 24 heures sur 24, est-il indiqué. Le wali a révélé que l’année 2023 verra la mise en service de quatre nouveaux services des urgences médicochirurgicales dans les communes de Chréa, Oum Ali, Thlidjène et d’El Kouif de sorte à permettre, a-t-il noté, de développer la couverture sanitaire de cette wilaya frontalière et éviter aux habitants le déplacement vers le chef-lieu de wilaya et les wilayas voisines pour accéder aux soins.

M. Khelil a assuré également qu’un centre de référence de santé procréative, le deuxiè me du genre dans la wilaya, sera ouvert au cours du second semestre de cette année ainsi que pas moins de 15 unités de dépistage et de suivi (UDS) en milieu scolaire.

Il a également annoncé l’ouverture "prochaine" à la cité 4 mars 1956 de la ville de Tébessa d’un hôpital de 120 lits dont 80 seront réservés à la médecine générale et 40 aux maladies psychiatriques.