La prise en charge des enfants autistes est une priorité pour l'Etat algérien qui accorde

à cette catégorie un intérêt particulier par la mise en place de plusieurs mécanismes

et mesures afin de lui garantir une éducation et un enseignement adaptés à travers le territoire national et en adoptant des politiques en faveur de son intégration dans la société.

La journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme célébrée dimanche, coïncidant avec le 2 avril de chaque année, sera l'occasion d'évoquer les grands acquis obtenus au profit de cette catégorie à la faveur des orientations du Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune qui a chargé le Gouvernement lors du Conseil des ministres tenu en avril 2021 de trouver les mécanismes adéquats, outre la constitution d'un groupe de travail interministériel présidé par le ministre de l'Education nationale en vue de la mise en place d'une stratégie nationale pour la prise en charge de l'autisme.

Le Gouvernement avait entamé, il y deux ans, la mise en oeuvre d'une série de mesures pour le re nforcement des mécanismes de prise en charge des autistes en se basant sur les résultats du groupe interministériel et ce, à travers l'élaboration et l'amendement des textes réglementaires régissant le trouble du spectre de l'autisme (TSA) au niveau de tous les secteurs concernés, la création d'un centre national de référence pour l'autisme en collaboration avec des centres étrangers spécialisés et expérimentés en la matière, la création d'une école nationale supérieure pour la formation des enseignants spécialisés, l'élaboration d'un plan de communication national et la consécration d'une Journée nationale de sensibilisation à l'autisme en sus de la promotion de la recherche scientifique dans le domaine de l'autisme en collaboration avec les instances internationales spécialisées.

Les spécialistes mettent en garde contre la hausse accélérée du taux de prévalence du TSA en Algérie, insistant sur l'intensification des efforts en matière de prise en charge des autistes et d'accompagnement de leurs parents outre l'impératif du dépistage précoce en vue d'une prise en charge efficace assurant une intégration scolaire et sociale à cette catégorie dont la prise en charge implique plusieurs spécialistes.

A cet effet, le secteur de l'Education nationale a adopté des politiques de soutien à l'insertion d es enfants autistes dans le régime scolaire ordinaire dont l'ouverture de classes spéciales au niveau des écoles publiques pour les élèves ayant un TSA modéré en coopération avec le secteur de la Solidarité nationale et les associations de la société civile activant en la matière, tout en intégrant les enfants soufrant d'un autisme léger dans les classes ordinaires.

Une mesure exceptionnelle a été prise en faveur des élèves aux besoins spécifiques y compris les enfants autistes, consistant à calculer uniquement la moyenne de l’évaluation régulière (moyenne annuelle) pour leur passage de l’enseignement primaire à l’enseignement moyen et du cycle moyen au secondaire.

Plus de 200 classes spéciales ont été ouvertes il y a deux ans, en faveur des enfants autistes dans les trois cycles de l’enseignement, en leur assurant un accompagnement de la médecine scolaire, et ce de par la série de mesures de gestion autorisant leur accompagnement et assistance par les auxiliaires de vie scolaire, notamment lors des examens ordinaires et nationaux.

De son côté, le ministère de la Santé a lancé un site électronique consacré à l’autisme pour faciliter l’accès aux informations actualisées, lequel contribuera à orienter les autistes et leurs familles, tout en optimisant le niveau de l’éducation sanitaire de la po pulation en général dans ce domaine.

La création de ce site a encouragé le ministère à prendre une série d’initiatives en faveur de cette catégorie de la société, dont la consécration de 19 services ou unités de pédopsychiatrie, certaines ayant acquis une grande expérience de plusieurs années, outre les activités organisées au niveau des établissements de proximité.

L’ONU célèbre cette année la Journée mondiale de sensibilisation au TSA via un évènement virtuel mondial placé sous le thème "Vers un monde neuro-inclusif pour tous", en mettant la lumière sur les contributions des sujets autistes à travers le monde.

Lors de cet évènement l’accent sera mis sur l’interaction sociale des personnes atteintes de TSA , l’objectif étant de démontrer qu’il existe plus d’une méthode "efficace" pour surmonter les difficultés et améliorer la vie des autistes.

En décembre 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a consacré le 2 avril journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, célébrée chaque année depuis 2008.