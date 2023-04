L'international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, auteur d'une passe décisive lors du large succès de son équipe contre Liverpool (4-1) samedi dans le choc de la 29e journée, devient le joueur africain ayant offert le plus de passes décisives en Premier League avec 56 offrandes, dépassant l’Ivoirien Didier Drogba.

Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à l'issue de la première période de la partie, mais quelques secondes après être revenus sur la pelouse, les Citizens ont trouvé la faille.

Sur une excellente ouverture de l'Argentin Julian Alvarez, Mahrez s'est retrouvé en bonne position dans le couloir.

Du pied droit, le capitaine des Verts a distillé une place sublime du droit pour Kevin De Bruyne qui a pu terminer du gauche et remettre City devant (2-1), malgré la tentative désespérée d'interception d'Alisson .

Avec 56 passes décisives en 274 rencontres, l'ancien joueur de Leicester entre à nouveau dans l'histoire de son championnat et de son continent.

A la faveur de ce large succès, le tenant du titre (64 pts) revient à cinq longueurs des Gunners, qui ont le mê me nombre de matchs mais qui reçoivent Leeds, cet après-midi.