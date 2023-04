La JS Kabylie s'est inclinée face au WA Casablanca sur le score de 0 à 3 (mi-temps : 0-1), en match comptant pour la sixième et dernière journée du groupe A de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé samedi soir à Casablanca.

Les buts du WAC ont été inscrits par Bouly Junior Sambu (38e et 51e) et Zohair el Moutaraji (87e). Dans l'autre match du groupe A, disputé plus tôt ce samedi, le Petro Atlético d'Angola a battu l'AS Vita Club de la RD Congo sur le score de 1 à 0. A l'issue de cette 6e et dernière journée de la phase de poules, le WA Casablanca (13 pts) et la JS Kabylie (10 pts) sont qualifiés en quarts de finale, alors que le Petro Atlético (7 pts) et l'AS Vita Club (4 pts) sont éliminés de la compétition. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football aura lieu le mercredi 5 avril 2023 au Caire à partir de 19h30 (heure algérienne).