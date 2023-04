La direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El Harrach relevant de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG), a mis en place un programme exceptionnel pour assurer la qualité et la continuité du service pendant le mois de Ramadhan, permettant d'intervenir immédiatement en cas d'urgences durant la rupture du jeûne, a indiqué samedi un communiqué de la direction.

La direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El Harrach mobilise toutes les ressources humaines, matérielles et techniques pour assurer "la qualité et la continuité du service", afin de réaliser les objectifs escomptés et de mettre en œuvre les directives du groupe, précise le communiqué.

Les moyens mobilisés à cet effet consistent en le renforcement du système de permanence et de maintenance des transformateurs, ajoute la même source qui souligne "la mise en place d'un programme spécial Ramadhan", à travers la mobilisation des équipes techniques d'intervention et le renforcement du système de permanence 24h/24 au niveau des cinq (5) agences commerciales relevant de ladite direction. Ce programme sera intensifié durant les jours à venir.

A ce titre, la direction de distribution d'El Harrach a affirmé que ce programme permettra l'intervention immédiate pour parer à toute éventualité pouvant survenir sur les réseaux énergétiques pendant la rupture du jeûne. La direction a procédé à la maintenance de tous les transformateurs responsables de l'approvisionnement en électricité et en gaz relevant de son territoire, dans le but d'assurer la qualité du service et d'éviter toute coupure.