Le comité du Croissant rouge algérien (CRA) de la wilaya de Mascara a lancé samedi une caravane de solidarité d’aide aux familles nécessiteuses, dans le cadre du programme de solidarité lancé à l'occasion du mois de Ramadhan.

Cette caravane destinée à 3.000 familles, sillonnera des zones rurales, des zones secondaires relevant des communes de Fraguig, Sedjrara, Mohammadia, Aouf et El Ghomri dans une première étape pour distribuer des kits alimentaires, dons de bienfaiteurs, a souligné le président du comité, Derder Benali.

Dans une deuxième phase, cette initiative concernera, dans les prochains jours, les zones rurales ainsi que les centres urbains des communes de Ghrous, Zlamta, Beninane, Khalouia, Menaouer, El Guetna et Hacine, a-t-on indiqué.

Les familles bénéficiaires de cette aide en nature ont été recensées par le comité de wilaya du CRA en coordination avec les cellules de proximité de solidarité et des services communaux, selon le même responsable.

Le programme de solidarité du mois de Ramadhan élaboré par le comité précité comprend également la distribution de colis alimentaires et de médicaments à d es familles nécessiteuses qui comprennent des personnes atteintes de maladies chroniques et des personnes aux besoins spécifiques, en plus de l'ouverture d'un restaurant de solidarité pour l'Iftar dans la commune de Mohammadia.

Un Iftar collectif est au menu de ce programme en plus d’activités culturelles et artistiques en faveur des résidents des hospices de personnes agées dans les communes de Mascara et Sig, outre les opérations de don du sang, la circoncision des enfants de familles nécessiteuses et des orphelins et la distribution de vêtements de l’Aid aux enfants nécessiteux.