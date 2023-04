Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin et l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jian, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a reçu l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie avec laquelle il a examiné les moyens de promouvoir les relations bilatérales dans le domaine du commerce et les moyens de les élargir aux domaines d’intérêt commun, précise la même source.

Les deux parties ont passé en revue les opportunités d’investissement, notamment les incitations offertes par la nouvelle loi relative à l’investissement.

Le ministre a réaffirmé "la volonté de l’Algérie d’augmenter la cadence de la coopération avec le partenaire américain dans le secteur commercial ", ajoute le communiqué. Le ministre a également reçu le même jour l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie avec lequel il a abordé les relations liant les deux pays.

M. Zitouni a affirmé que "l’Algérie et la Chine sont deux partenaires str atégiques liés par une forte amitié et une confiance mutuelle", soulignant que "l’Algérie accorde un grand intérêt à l’approfondissement du partenariat dans divers domaines et au renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays", ajoute la même source.

L’ambassadeur chinois a réaffirmé l’intérêt de son pays pour le marché algérien "notamment après la promulgation de la nouvelle loi relative à l’investissement qui constitue une opportunité pour les sociétés chinoises pour investir en Algérie en tant que partenaire stratégique de la Chine dans la région".