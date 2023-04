Le directeur de projet de la ligne ferroviaire reliant Gar Djebilet à Bechar passant par Tindouf a fait état de la finalisation du projet, et ce, lors d'une réunion de coordination tenue jeudi au siège de la wilaya de Tindouf.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre ayant réuni les autorités locales et les responsables de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), chargée de l'étude de la ligne reliant la région de Gar Djebilet à Bechar en passant par Tindouf, M. Abdechafi Ben Rabia a fait état de "la finalisation de cette ligne et la prise en charge des difficultés pour faciliter les différentes étapes de réalisation de ce projet important pour la région et l'économie nationale".

"Cette rencontre constitue la troisième étape du programme d'action de l'ANESRIF après la tenue de deux autres réunions à Bechar et Beni Abbes en vue de définir l'itinéraire de la voie ferrée", a-t-il poursuivi.

Selon le même responsable, cette réunion a permis de traiter les différentes anomalies qui pourraient entraver le meilleur itinéraire de cette ligne qui revêt une importance économique majeure pour la région entière et constitue un moyen important de transport des voyageurs et des marchandises, notamment pour les différents métaux et des matières premières extraites de la mine de Gara Djebilet et des régions adjacentes en les transférant vers le port d'Arzew (Oran).

Il a indiqué, dans ce sens, que les hautes autorités du pays accordaient une grande importance à la réduction des délais de réalisation de ce projet dont l'étude est sur le point d'être finalisée après la définition du tracé final de la ligne, ce qui permettra de déterminer l'enveloppe financière à allouer pour prendre en charge les différentes étapes de réalisation.

Le même responsable a fait savoir que cette ligne passera par un tracé d'environ 900 km, dont plus de 500 km à Tindouf, 178 km à Beni Abbès et d'environ 220 km pour la wilaya de Béchar.

Pour sa part, le wali de Tindouf, Mohamed Mokhbi, a affirmé que cette réunion était la deuxième du genre dans la wilaya après la première réunion ayant regroupé la majorité des cadres concernés par le projet, qui ont contribué au repérage des différentes difficultés qui entrave le projet.

Le wali a indiqué que la réunion avait également permis à toutes les directions techniques d'exprimer leu r avis sur le tracé et de présenter leurs observations pour aider le maitre d'œuvre dans son travail, soulignant que le projet sera bénéfique en assurant des postes d'emploi outre des avantages économiques pour le pays en général.