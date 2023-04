Le Conseil de la nation prendra part à la 6e réunion de la tenue de la 3e session de la 3ème législature du bureau du Parlement arabe, les 2 et 3 avril au Caire (Egypte), a indiqué, samedi, un communiqué du de la Chambre haute du Parlement.

"Le sénateur Abdelkrim Korichi, président de la commission des affaires étrangères et politiques et de la sécurité nationale au Parlement arabe, prendra part à la 6e réunion de la tenue de la 3e session de la 3ème législature du bureau du Parlement arabe, les 2 et 3 avril au Caire (République arabe d'Egypte)", lit-on dans le communiqué.

Plusieurs point sont à l'ordre du jour de cette réunion, dont " la présentation d'un exposé sur l'activité du Parlement arabe dans le cadre de la diplomatie parlementaire, après l'adoption du procès-verbal (PV) de la 5ème réunion de son bureau", ainsi que "les développements relatifs à la tenue du Forum des femmes parlementaires arabes et musulmanes, devant se tenir en collaboration avec le Parlement d'Ouzbékistan".

Lors de cette réunion, ajoute le communiqué, "les contributions des Etats au budget du Parlement arabe pour l'exercice 2023, seront examinées".